Delirio Salis | un manifesto anarchico con decalogo antifà Utenti di rimbalzo | ti scoppia il fegato? Vai a lavorare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) La fatale attrazione per l’antagonismo duro e puro in nome della resistenza militante contro il vento di destra che soffia in Europa dall’Italia alla Francia induce all’ultimola pasionaria rossa in trasferta al Parlamento europeo e sempre attiva sui social da cui lancia l’ultima chiamata alle armi ai commilitoni in azione con buona pace di elettori e tempi. Così, sventolando l’immancabile bandiera anarchica in bella vista, e solerte nell’appellarsi alla resistenza “militante” al nuovo fascismo italiano e francese, sui social si consuma l’ennesimotargato, con tanto diesterrefatti e indignati che faticano a rimanere in silenzio. Unprogrammatico, quello che la compagna a Bruxelles, lancia da Instagram, con otto slide postate in sequenza che articolano e provano a giustificare contorni e confini da travalicare per la nuova icona della sinistra assurta al rango di neoparlamentare europea dagli alleati di Avs sedotti – e ripagati – dal colpo di teatro della sua candidatura.