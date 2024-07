Da Parigi a Parigi | Azzurri alla Diamond League in attesa delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Da: glidell’atletica leggera scaldano i motoriWandadi Charlety, in2024. È già tempo di gare nella capitale francese per quattroche puntano in alto ai Giochi Olimpici. Nel pomeriggio di domenica 7 luglio, infatti, l’ottava tappa del massimo circuito mondiale vedrà impegnati quattro medagliati degli Europei di Roma. Nello specifico: Lorenzo Simonelli (Esercito), re dei 110 ostacoli all’Olimpico e argento mondiale indoor dei 60hs; Filippo Tortu (Fiamme Gialle), oro olimpico e ultimo frazionista della staffetta vincente di Roma, in gara nei 200 metri; L’argento d’Europa outdoor e indoor del salto in lungo Larissa Iapichino (Fiamme Oro) e il bronzo mondiale indoor di Glasgow dei 60 nonché bronzo europeo all’Olimpico nei 100 Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre).