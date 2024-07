Come salvarsi dal distru turismo in Costiera? Seguite l’esempio di Ravello | qui si respira aria buona da Gran Tour

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Se l’è vista brutta quest’anno il Festival di, non arrivavano i fondi. Ingloriosa fine per la creatura festivaliera di 72 edizioni, tra i più seguiti al mondo. Invece alla fine rivoltando il portamonete “pubblico” sono usciti due spiccioli. Troppo pochi per organizzare una rassegna all’altezza del nome che porta, il Festival di Wagner, che prende forma e anima sul belvedere di Villa Rufolo, quel palcoscenico naturale sospeso tra cielo e mare che il mondo intero ci invidia. Negli ultimi anni d’oro di programmazione con la direzione artistica del maestro Alessio Vlad sono venute le orchestre sinfoniche le numero uno al mondo. Quest’anno Roberto Bolle and friends e Fiorella Mannoia, artisti bravissimi, ma poco “ravelliani”. Adoro vederli a Sanremo ma lo straniero dasi aspetta altro.