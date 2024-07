Chi vincerà il Premio Strega 2024?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) A chi andrà la 78esima edizione del? E, soprattutto, cosa vince? Mancano poche ore alla finale del riconoscimento italiano più ambito e un’idea su chi sarà il prossimo vincitore o la prossima vincitrice si fa a tratti più nebulosa e a tratti più chiara. Stasera, 4 luglio, in diretta su Rai3 dalle ore 23 assisteremo alla serata finale del, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Conducono Pino Strabioli e Geppi Cucciari, la Rai dunque smentisce le indiscrezione secondo cui l’attrice sarda sarebbe stata esclusa dopo la gaffe del ministro della Cultura Sangiuliano, in occasione della finale del2023, sulla lettura dei libri in gara, rimbalzato per giorni sui social. Sei i finalisti: “L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio, Einaudi; “Invernale” di Dario Voltolini, La nave di Teseo; “Chi dice e chi tace” di Chiara Valerio, Sellerio; “Romanzo senza umani” di Paolo Di Paolo, Feltrinelli; “Aggiustare l’universo” di Raffaella Romagnolo, Mondadori; “Autobiogrammatica” di Tommaso Giartosio, minimum fax.