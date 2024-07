Calafiori all’Arsenal | così il calcio italiano si lascia sfuggire l’unica nota positiva di un Europeo fallimentare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) E, anche l’aura di Riccardoabbandona la sempre più “snobbata” Serie A direzione Gran Bretagna. Che poi, se ci pensi, cos’ha di meglio l’Inghilterra dell’Italia? Piove sempre, non c’è mai il sole e si guida in senso opposto. Ah già, c’è il campionato dipiù affascinante d’Europa, la Premier League. Difficile resistere alla tentazione: top club, stadi futuristici e suggestivi e un’atmosfera unica. Nelle ultime settimane, il telefono del dirigente sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, ha squillato più di un call center. Chiamate dalla Francia, dalla Germania e proprio dall’Inghilterra: l’Arsenal ha convinto più di tutti per offerta (soprattutto) e progetto. L’unico che ha convinto – insieme a Donnarumma – nellaspedizione in Germania con la nazionale, è il primo ad andarsene.