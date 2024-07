Buongiorno blocco clausola Napoli-Torino L’Inter ne approfitta! – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Fra Alessandroe illa situazione si blocca a causa della richiesta dell’agente Riso.potrebbere del rallentamento per inserirsi nella corsa al difensore. INSERIMENTO – Il nome di Alessandro, accostato aldal suo stesso agente Giuseppe Riso proprio oggi, accende il mercato. Per il difensore delsembrava praticamente fatto per il trasferimento, che ha raggiunto un accordo col presidente granata Cairo. Lo stessoha già accettato un accordo di massima con i partenopei. La trattativa adesso, però, si complica a causa di una richiesta dell’agente del difensore. Nel contratto, infatti, Giuseppe Riso pretende l’inserimento di una, da 55/60 milioni di euro a partire dal terzo anno.