AEW | MJF massacra Daniel Garcia mandandolo in ospedale

(Di giovedì 4 luglio 2024) MJF è tornato. Ieri notte a Dynamite “Beach Break”ha sfidato Will Ospreay in un match con in palio l’AEW International Title. MJF era all’angolo die ha anche cercato di aiutarlo a vincere tramite una delle scorrettezze passandogli il suo anello., però, si è rifiutato di rubare la vittoria ed uscito sconfitto dal match. Subito dopo la fine dell’incontro, MJF ha sbroccato. Ecco cosa è successo. La furia di MJFè uscito sconfitto dal match contro Will Ospreay disputatosi ieri notte a Dynamite “Beach Break”. A fine match MJF è salito sul ring per consolarlo, ma poco dopo lo ha brutalmente aggredito. MJF ha riversato la sua rabbia anche su Matt Menard e gli uomini della sicurezza. Colpo di grazie finale una tombstone dalla seconda corda ai danni di un esanimeche è stato poi portato via in barella sanguinante.