Zaniolo tanta voglia di Dea Ma serve convincere il Galatasaray

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Desiderio nerazzurro per Nicolò. L’Atalanta vuole l’attaccante ligure, ma alle sue condizioni: un prestito oneroso da due milioni e un successivo riscatto facoltativo intorno ai 17-18. Il giocatore, che ieri ha compiuto 25 anni, spera nell’Atalanta, per la vetrina Champions, competizione mai giocata dallo spezzino, per la possibilità di essere allenato dal maestro Gasperini e di militare in un club ambizioso e organizzato come quello orobico. Tra il dire e il fare resta l’esigenza del, che vuole monetizzare subito incassando 20 milioni da una cessione immediata, o dilazionando di un anno ma solo con un obbligo di riscatto. Situazione di stallo, ma i giallorossi turchi oggi hanno il raduno e la società del quartiere genovese di Istanbul vuole risolvere in fretta il caso, con la Fiorentina alla finestra, pronta come alternativa se fallisse la trattativa con la Dea.