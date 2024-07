Trombe d' aria e marine in Emilia Romagna | qual è la differenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bologna, 3 luglio 2024 – L’instabilità climatica sa far paura. L’argomento, in particolare in, di questi tempi è purtroppo più che noto. In queste ore una tromba marina si è spinta fin sul litorale della provincia di Ravenna e in particolare nell’area di Punta Marina, causando significativi danni (video). Anche se il maltempo prosegue, non si tratta di fenomeni isolati, ma è importante fare distinzione tra le varie tipologie di eventi che possono verificarsi, come sottolinea Roberto Nanni, meteorologo Ampro, Associazione Meteo Professionisti. Nanni,i sono le differenze? “La prendo dal senso opposto e comincio coi punti in comune. Innanzitutto, si parla sempre di fenomeni legati all’instabilità atmosferica. E subito dopo rilancio dicendo che tornado e tromba d’indicano lo stesso tipo evento.