Topi nella fontana di piazza San Pietro anche il ratto cerca refrigerio per il caldo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Topo trovasotto le Fontane Gemelle di Gian Luigi Bernini aSan: il video è virale sul web Topo passeggia sottoSan, l’episodio – (Welcome To Favelas) – ilcorrieredellacitta.comInon lasciano in pace nemmenoSan, come successo in queste ore. Numerosi turisti avrebbero immortalato ilsotto la famosa Basilica dello Stato Vaticano, con l’animale che probabilmenteva dell’acqua fresca per tamponare la forza delsulla città capitolina. Ancora un’immagine che dimostra il profondo stato di degrado in cui versa il centro storico della Capitale d’Italia. Topo si fa il bagnosotto la Basilica di SanIl video sta diventando virale su web, grazie alla pubblicazione di Welcome To Favelas.