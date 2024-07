Russia | l' Asia centrale fra Putin e Xi summit Sco con apertura a Bielorussia e giochi d' influenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Washington, 3 lug. (Adnkronos) - La "partnership strategica" tra Cina ealla prova delle ambizioni diin. Ad Astana, in Kazakistan, si aprono i lavori del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Un blocco che, istituito nel 2001 a Shanghai, è stato descritto come "l'anti-Nato". E va verso un ulteriore allargamento, questa volta con le porte spalancate alla Bielo. A margine dei lavori è atteso un bilaterale tra Xi Jinping e Vladimir- dopo la visita del leader russo nel gigantetico dello scorso maggio, seguita poi però da quella in Corea del Nord con il patto di mutua difesa con Kim Jong Un - mentre da oltre due anni prosegue il conflitto in Ucraina, iniziato con l'invasione russa del 24 febbraio 2022.