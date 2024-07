Previsioni meteo in Emilia Romagna | quando torna il caldo dopo i temporali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bologna, 3 luglio 2024 –una nuova ondata di, vento forte e grandine, per rivedere il bel tempo proprio in tutta la regione probabilmente dovremo aspettare l’inizio della prossima settimana, visto che domani, giovedì 4 luglio, rimane l’allerta gialla perin. Si tratta però di instabilità che dovrebbe riguardare le prime ore della notte, dove saranno possibili rovesci osparsi, localmente di forte intensità e con possibili effetti e danni associati. Però già nella prima mattina il maltempo dovrebbe terminare. Si farà largo poi l’alta pressione delle Azzorre, salvo “un po’ di variabilità che persisterà sulle aree appenniniche per qualche giorno”, spiega Roberto Nanni, tecnicorologo Ampro.ilCi si aspetta il ritorno dell’afa e dela partire dall’8 luglio,“l’anticlone nord africano rinforzerà”.