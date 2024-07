Ponte della Botte slitta la chiusura | Ma proseguono i lavori a step

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CALCINAIA-VICOPISANOdi una decina di giorni latotale deltra Fornacette e San Giovanni alla Vena. A comunicarlo è il presidenteProvincia di Pisa, Massimiliano Angori che precisa: "Questomento non influirà sulla programmazione complessiva delle lavorazioni, con una riapertura prevista per il mese di settembre e una organizzazione generale delle lavorazioni a". In questi giorni stanno proseguendo isull’infrastruttura che resta a senso unico e vietato al transito dei mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. "L’intero cronoprogramma – ricorda Angori – è stato messo a punto con le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria ed è finalizzato, come di consueto quando la Provincia di Pisa si occupa di questa tipologia di interventi, a condividere lo stato dell’artepartenza delle lavorazioni, al fine di ridurre al minimo i disagi e le criticità per comunità e imprese, in un’ottica di ascolto attivo e dialogo che portiamo avanti da anni.