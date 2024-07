Medvedev-Muller oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Daniilse la vedrà contro Alexandrenel secondo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Il russo è partito in questo suo percorso ai Championships con una vittoria netta e convincente ai danni dello statunitense Kovacevic. Quest’scenderà in campo sul Centre Court in un altro match abbastanza abbordabile contro il francese, che in generale si è sempre trovato più a suo agio sulla terra battuta. All’esordio ha avuto la meglio sul connazionale Hugo Gaston in tre facili set. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 3 luglio, come primo match dalle ore 14:30 sul Cetre Court. Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che segue il torneo tramite nove canali di riferimento.