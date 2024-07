Manuale di sopravvivenza in cucina d' estate | i nostri trucchi per mangiare bene quando fa troppo caldo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Faperre. Quante volte abbiamo pronunciato questa frase? Mediamente, inmangiamo peggio, in maniera più scombinata, ci accontentiamo di più e abbiamo meno fantasia. I piatti freddi, però, possono regalare grandi soddisfazioni e, con un po’ di fantasia, anche una semplice insalata può diventare una bella ricetta. Senza edulcorazioni e senza filtri, vi raccontiamo le nostre abitudini culinarie in. Cosafaperre Congelatore, mon amour (e gazpacho gelato) Valentina Marino Colil rapporto col congelatore si fa molto intimo. Per dire: pesche e anguria mi danno un gusto esagerato se mangiate a morsi a mo’ di ghiaccioli, o meglio, di cremolati “in pezzi”. Le congelo, appunto, in pezzi, poi 30 secondi scarsi in microonde e sono pronte per essere “ciucciate”.