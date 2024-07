LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Ayuso e Lazkano con una fuga involontaria il gruppo va al rallentatore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.46: Si tratta di un piccolo divertimento da parte dei due spagnoli, che stanno anche ridendo tra di loro in attesa delmente, però, vista la velocità delhanno preso 40 secondi. 13.44: Clamorosamente va inJuan. Lo spagnolo della UAE ha preso una trentina di secondi di vantaggio insieme al connazionale Oier. 13.40: Relax totale in. Velocità bassissima e al momento nessuno scatto. 13.38: Il momento della partenza Here we goooo for the 5th stage! C’est partiiii pour la 5 ème étape !#TDFpic.twitter.com/Kvx77va5gX —de(@Le) July 3,13.35: Biniam Girmay sicuramente ci riproverà con il sogno della doppietta.