L’ispettore Coliandro | tutto quello che c’è da sapere sull’ottava stagione in replica su Rai 2

(Di mercoledì 3 luglio 2024)8: trama, cast, quante puntate e streaming dell’ottavainsu Rai 2 Da mercoledì 3 luglio 2024 su Rai 2 va in onda inl’ottavade, serie televisiva italiana già trasmessa in prima visione nel 2021, diretta dai Manetti Bros. La serie vede protagonista, interpretato da Giampaolo Morelli. Ideatore della serie è invece lo scrittore Carlo Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Tramaè un giovane ispettore, in servizio alla questura di Bologna, che si ritrova sempre invischiato suo malgrado in vicende più grandi di lui. Tuttavianon si tira mai indietro, ma la sua sbadataggine e la sua incapacità investigativa finiscono inevitabilmente per cacciarlo nei guai.