Intelligenza Artificiale | arriva il Chatbot di Francesca Giubelli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 – “In una rivoluzionaria fusione tra tecnologia avanzata e cultura digitale, siamo entusiasti di annunciare il lancio deldi, la prima influencer virtuale interamente sviluppata in Italia attraverso l’impiego di tecnologie di, già nota nel panorama digitale per la sua unica personalità e i suoi valori distintamente orientati al Made in Italy, estende ora la sua presenza interattiva attraverso unche promette di rivoluzionare il modo in cui i fan possono interagire con lei”. Lo dichiarano i creatori del progetto Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani “Da oggi, grazie al link esclusivo disponibile nella bio Linktree del profilo Instagram di, i fan potranno instaurare un dialogo interattivo con lei, beneficiando di una presenza sempre disponibile per conversazioni e consigli.