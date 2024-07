Il Napoli e Alessandro Buongiorno…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ile l’interesse perBuongiorno: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Avanti così e l’addio sarà inevitabile. D’altra parte ilha fretta e da ieri il ds dei partenopei, Manna, sta cercando di muovere passi determinanti per confezionare l’operazione con il difensore e con Vagnati”. ADL e il nuovo allenatore del“Toccherà poi al suo presidente De Laurentiis trattare con Cairo per cercare l’accordo finale, ma dopo il passaggio nodale di ieri l’affare si sta indirizzando nel solco pianificato dai vertici delda settimane. Conte è su di giri: a suo tempo aveva chiesto a De Laurentiis l’ingaggio di almeno due centrali di qualità e in particolare aveva indicato nel marcatore granata il rinforzo ideale, fondamentale per ricostruire la difesa”.