Gli autografi di d’Annunzio tutti sul web

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Tutto per": è questo lo slogan scelto da Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale, per lanciare il progetto che consentirà di realizzare "un’impresa straordinaria", ovvero la digitalizzazione di centinaia di migliaia di fogli di Gabriele(1863-1938), che arriveranno sul web per la libera consultazione degli studiosi e del più vasto pubblico dei navigatori della Rete. "Ci vorranno almeno cinque anni per completare la digitalizzazione del nostro sterminato archivio che custodisce le preziose carte autografe dicon la sua bella calligrafia, ma l’immane opera è stata già avviata e procederà secondo i migliori auspici", ha detto Guerri a Gardone Riviera (Brescia), dove si trova la casa-museo del Vate.