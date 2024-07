Evasione fiscale da 20 milione di euro guai per un’azienda in Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dell’attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni economico finanziarie disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, agli ordini del Colonnello Salvatore Minale, i finanzieri della Tenenza di Baiano hanno concluso, nei giorni scorsi, una complessa attività di verifica nei confronti di una società del “mandamento”, operativa nel settore dei lavori edili stradali che ha permesso di rilevare la reiterata e sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali, in presenza di rilevanti operazioni commerciali sottratte all’imposizione ai fini dell’IVA, delle II.DD. ed IRAP. Grazie alle banche dati in uso al Corpo, in continua evoluzione e valido ausilio per la raccolta di dati contabili, delle risultanze dei conti correnti bancari e dei controlli di coerenza esterna, è stato possibile procedere alla puntuale ricostruzione di tutte le operazioni commerciali poste in essere dalla società, che, in circa tre anni, ha perpetrato un’per oltre 20 milioni diai fini dell’Iva e delle imposte dirette.