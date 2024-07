Elezioni USA | cosa devono sapere gli investitori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Biden bis o Trump? Uno degli appuntamenti dell’anno sono senza dubbio lein programma negli Stati Uniti a novembre. Quale sarà il possibile impatto sui portafogli? E’ l’interrogativo al quale risponde Norman Villamin, Group Chief Strategist, e Peter Kinsella, Global Head of Forex Strategy di Union Bancaire Privee (UBP). Negli anni dellepresidenziali statunitensi – spiega Villamin – i rendimenti degli investimenti sono stati favorevoli sia per l’azionario sia per il credito, al di fuori degli anni di recessione. Ciò è coerente con il nostro ottimismo su entrambe le asset class dato l’attuale contesto di espansione economica. Possibile rally a novembre Negli anni in cui si è votato dal secondo dopoguerra, “solo in tre occasioni l’S&P 500 ha realizzato rendimenti negativi (1960, 2000 e 2008).