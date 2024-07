Disabili Roma – Santori Lega | I contributi sn insufficienti e le famiglie rimangono senza sostegni Gualtieri faccia chiarezza

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Troppi cittadini che avrebbero diritto aieconomici del Campidoglio riservati alle persone contà gravissime fisiche, psichiche o sensoriali, restanoun euro: l’amministrazione avrà certo fatto i conti, adesso il Sindaco li mostri aini. Vogliamo sapere quante sono le persone che risultano avere bisogno delle due misure di sostegno previste, cioè assegno di cura o contributo di cura, a seconda delle situazioni familiari, quanti sono riusciti a ottenere i sussidi e quanti invece sono rimastipur avendo presentato regolare richiesta. Le domande spariscono nel buco nero dei fondidi una città che dimentica anziani,, e addiriittura quelli considerati gravissimi. E non è capace nemmeno di far sua la ricchezza che invece queste fasce di popolazione, come naturalmente anche tutti i molteplici livelli dità meno gravi, possono offrire se adeguatamente promosse, sostenute e seguite”.