Come affrontare concerti e festival | i beauty kit per la sopravvivenza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È sempre il momento per ascoltare buona musica, ma l’estate è la stagione più ricca di. Se in generale è una buona idea avere sempre unkit diin borsa, in queste occasioni diventa fondamentale. In luoghi dove la presenza di sole a picco, terra e sporco in generale abbondano e le condizioni igieniche scarseggiano, ci sono svariate possibilità che qualcosa non vada per il verso giusto. In questi casi è fondamentale giocare d’anticipo e organizzarsi con tutto il necessaire prevenendo il problema prima che si presenti. Il tutto ovviamente rispettando le regole vigenti in materia d’ingresso ai, perché i controlli all’ingresso sono sempre più stringenti e meticolosi e soprattutto senza dover portare uno zaino enorme.