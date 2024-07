Chiusura PS di Sant’Agata de’ Goti Morgante | Stiamo tentando di riaprirlo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Abbiamo percorso tutte le possibilità, lo continueremo a fare per trovare soluzioni atte alla riapertura del Pronto Soccorso notturno ade". Maria, manager dell'Ospedale San Pio e del Sant'Alfonso de' Liguori, a margine dell'incontro svoltosi presso la Sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie dell'AORN San Pio di Benevento per la seconda edizione del corso di analgesia epidurale, è tornata sullo scottante tema del blocco delle attività nelle ore notturne a partire dalle 18.00 delle prestazioni di soccorso d'urgenza nell'Ospedale saticulano. Nessuna polemica con chi ha chiesto il Commissariamento dell'Ospedale, ma ha garantito che sta facendo di tutto per salvaguardare le prestazioni dei servizi".