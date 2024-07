Buchanan KO spunta un clamoroso ritorno! E a destra? L’Inter guarda in casa ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Brutto infortunio in Nazionale per Tajon, che sarà costretto a operarsi. Oraandrà sul mercato per rimpiazzarlo, si fanno due nomi più un. Mentre ala pista fatta in. I NOMI – L’infortunio shock dicostringead andare sul mercato. Il canadese si è fratturato la tibia in allenamento e salterà probabilmente il restante 2024. Dunquedovrà necessariamente attivarsi in questa sessione estiva di calciomercato per rimpiazzarlo. Da quando è arrivato in nerazzurro, a gennaio, Simone Inzaghi lo ha quasi sempre utilizzato come laterale tutta fascia a sinistra, ecco perché, scrive Tuttosport, potrebbe cercare appunto un esterno di sinistra, piuttosto che investire sul lato destro.