Bortone sospesa per sei giorni | la decisione della Rai dopo il caso Scurati

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Serena, storica conduttrice, saràper seidalla Rai. È la sanzione che, stando a quanto si apprende, l'azienda ha deciso di comminare alla giornalista in seguito alla vicenda relativa alla presenza dello scrittore Antonionella sua trasmissione "Che sarà" e all'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Al momento non c'è un'ufficialitànotizia da parte del servizio televisivo pubblico, ma l'indiscrezione sta balzando da un sito all'altro. La trasmissione non è stata rinnovata per i prossimi palinsesti a causa dei bassi ascolti ottenuti, ma alla professionista verrà affidato un altro programma. La sinistra, quando era scoppiata la bufera, aveva gridato alla censura ed era partita con il solito refrain su TeleMeloni, ma il talk-show non è stato riconfermato per i riscontri insoddisfacenti.