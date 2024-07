Arriva GlitchZone la call per startup di Scientifica Venture Capital sulla cybersicurezza

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di mercoledì 3 luglio 2024)lancia, la nuovacompetition volta ad identificare progetti in grado di rafforzare il panorama della sicurezza informatica. L’iniziativa è promossa con l’Agenzia per lanazionale – che ha costituito un Cyber Innovation Network proprio con lo scopo di avviare programmi di supporto rivolti a start-up e spin-off in ambito cyber. In particolare, ACN – in sinergia con– sosterrà lecon servizi e contributi finanziari finalizzati a verificare il potenziale delle tecnologie proposte in contesti di impiego reali, sosterrà – inoltre – con appositi percorsi di sviluppo la crescita imprenditoriale di soluzioni già validate. Perché nasceIn un’era in cui la nostra vita quotidiana è sempre più interconnessa attraverso dispositivi intelligenti e reti, la sicurezza informatica è diventata cruciale per garantire il nostro benessere digitale.