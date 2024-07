A Miskolc in Ungheria la rassegna continentale universitaria | volley e basket puntano a confermarsi al top Canestri muri Vuk e Carlini | l’Alma Mater va in Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La giornata dell’orgoglio universitario parte come tradizione dalla Sala VIII centenario di via Zamboni 33.Studiorum un anno fa, di questi tempi, vinse tre titoli europei universitari, con ilmaschile, ilrosa e Betty Vuk nel judo. Ci riprova l’Università di Bologna che si affida alla capacità di reclutamento del Cus Bologna. In rettorato, a ricevere le delegazioni dei giovani universitari, ci sono la prorettrice vicaria Simona Tondelli, il delegato per le studentesse e gli studenti e per la comunicazione istituzionale Federico Condello, la vice presidente del Cus Bologna Valeria Taraborrelli e l’assessora allo sport del Comune, Roberta Li Calzi. Ci sono anche i partner: Gianluca Pavanello ad di Macron, Stefano Mangherini di Matteiplast e Lorenzo Zitignani di Technogym.