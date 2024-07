Ultim' ora

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) Desistenza anti-RN, si ritirano in 200 Si moltiplicano le decisioni di ritirarsi al ballottaggio delle legislative in Francia in favore del candidato meglio piazzaato al primo turno per battersi contro il rappresentante del FN di Le Pen e di Bardella che ha confermato, dopo il successo alle Europee, la sua ascesa anche alle elezioni indette da Macron proprio per fermare la corsa del RN che ha sfiorato il 30%. 200 i candidati arrivati terzi al voto di domenica che si sono ritirati per il 'patto di desistenza' anti-RN. Anche la ministra Faure su pressioni di Macron.