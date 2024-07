Uccisione di Cristiano Molé e tentato omicidio di Massimiliano Pacchiarotti | svolta nelle indagini

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 luglio 2024)sull’diMole’ e suldia Roma nella zona del Corviale. Fermato il presunto mandante e uno dei presunti esecutori materiali. Il blitz nella serata di ieri di Polizia e Carabinieri in due zone distinte della Capitale. Carabinieri e Polizia – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma di via In Selci e gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Roma, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, nella giornata di ieri hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti del presunto mandante e di uno dei presunti esecutori materiali dell’efferatodiMolè, avvenuto la sera dello scorso 15 gennaio e deldi, avvenuto lo scorso 15 maggio, delitti commessi entrambi nel quartiere di Corviale.