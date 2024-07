Tintarella di musica al mercato coperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Scatti che raccontano la storiale di Cattolica, delle sue mitiche sale da ballo e di un artista come Della Santina che, dopo aver girato il mondo, torna nella sua amata Regina dove fonda l’istitutole che ancora oggi è fucina di tanti talenti. A ripercorrere il passato, per riconsegnarlo al presente, è la mostra fotografica ‘di’ di Roberto Bozza, inaugurata ieri alla presenza della figlia di Giorgio Della Santina, Carlotta, e del direttore dell’istituto cattolichino Leonardo Belluco, nello spazio espositivo deldove resterà visitabile fino al 20 settembre. La mostra, organizzata in collaborazione con Dorigo Vanzolini, è patrocinata dal Comune di Cattolica.