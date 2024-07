Tenute del Cerro balla coi lupi | Fondamentali per fermare l' invasione dei cinghiali in vigna

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 luglio 2024) La storia prende avvio da un problema condiviso da anni in tutta Italia:e caprioli, con le loro incursioni notturne, rappresentano una seria minaccia per i vigneti, soprattutto durante le delicate fasi iniziali del ciclo vegetativo della vite. «Ihanno causato nell’ultimo anno danni all’agricoltura italiana per circa duecento milioni di euro, devastando campi di grano, orzo, mais, ortaggi e persino vigneti. I danni causati dagli animali selvatici non vengono rimborsati che in minima parte e spesso dopo molti anni, con una situazione che ha portato molti a rinunciare a denunciare gli attacchi subiti. Tra l’altro, i pochi indennizzi che arrivano non coprono mai il reale valore del prodotto distrutto o dell’animale ucciso.