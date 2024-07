Taylor Swift | Steven Soderbergh è ispirato dalla cantante

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 luglio 2024), in una recente intervista con Variety, ha affermato di essere talmente tanto affascinatofigura dida esserne statoper il suo prossimo progetto. Il regista aveva intenzione di partecipare all’Eras Tour, ma come tanti altri fan, è rimasto a bocca asciutta non riuscendo a trovare i biglietti. “La gente ride quando dice che c’è un corso universitario su di lei e io dico, ‘Dovrebbe esserci‘”. “Quello che sta facendo, il modo in cui lo sta facendo Nessuno lo aveva mai fatto prima. Il controllo che ha raggiunto. È instancabile“. Si dice che faccia l’intero show su un tapis roulant solo per essere sicura di riuscirci. È una storia di successo e ne sono affascinato. Lo sceneggiatore David Koepp ha portato sua figlia a vedere lo show e ha detto che non posso immaginare com’è essere lì.