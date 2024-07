Siena pioggia | Palio rinviato a domani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) 20.25 Ildel 2 luglio, la 'Provaccia',è statoa causa dellache ha reso pericoloso il percorso in tufo su cui si svolge la tradizionale corsa. Le gocce si sono fatte insistenti quando i cavalli erano già ai canapi per le procedure di partenza. Il mossiere ha ordinato ai fantini di rientrare nel Cortile del Podestà e,subito dopo, è stata esposta la bandiera verde che sancisce il rinvio. L'ultimo rinvio era stato neldi agosto del 2022, per oscurità.Negli anni Duemila è successo anche nel 2015.