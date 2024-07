Scenata al matrimonio di Cecilia e Ignazio | La De Lellis con Tony Effe la segnalazione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 luglio 2024) Alle nozze diMoser eRodriguez c’erano diversi personaggi celebri, ma tutti gli occhi erano puntati su una di loro in particolare. Giulia Deinfatti aldei due amici ha rivisto il suo ex storico Andrea Damante, ma all’evento era presenta anche la sua presunta nuova fiamma,. Il rapper e l’influencer nei giorni scorsi sono stati paparazzati insieme a Napoli e il settimanale Chi ha parlato della possibile nascita di una nuova coppia. Giulia ha fatto discutere parecchio anche per il suo look e come se non bastasse adesso circolano rumor di unanel giardino della villa La Ferdinanda. Lasulla “” di Giulia De, il nuovo rumor. Ieri pomeriggio Deianira Marzano ha fatto sapere che Giulia Deha fatto di tutto per non attirare l’attenzione e non creare scompiglio: “La Deposso dirvi che ha scelto un tavolo lontano daperché c’era Damante e non ha voluto creare caos.