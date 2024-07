Prosciolto il veterinario Marco Catellani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) "Fu un fatto tenue". Per questo motivo ilè statodall’accusa di interruzione di pubblico servizio, per un episodio che avvenne l’8 febbraio 2020 in municipio a Castelnovo Sotto. Lui, ora dipendente del servizio sanitario nazionale, lasciò due cani Dogo argentino legati alla ringhiera lungo il passaggio di accesso all’ufficio del sindaco Francesco Monica. Un’azione dimostrativa, che l’imputato, ai tempi direttore sanitario del canile allora chiamato ‘Madonna della Guadalupe’, in aula ha giustificato così: "Avevo l’obbligo di garantire il benessere dei cani. Ma senza i fondi necessari, non avrei potuto assicurarlo e io ne sarei stato responsabile". Per i Dogo, al centro di un sequestro a Imperia, in tutto dodici cani, il tribunale ligure decise il trasferimento a Castelnovo Sotto e il mantenimento a spese del Comune che li accoglieva.