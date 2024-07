Paganin | L’Inter è già competitiva farà solo un tipo di manovre!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024)si sta muovendo sul mercato con movimenti mirati per completare l’organico. Ne parla l’ex difensore Antonio. RITOCCHI – Antonio, ex difensore nerazzurro, ha risposto alla domanda su Tmw Radio sul mercato dei campioni d’Italia in questa sessione estiva: «Era già fortementela rosa, ha preso altri due giocatori che migliorano il tasso tecnico. Ha trovato il suo equilibrio, fa dei ritocchi che ti permette di mantenere quella competitività ad alti livelli che ha raggiunto, aggiungendo elementi che possono far rifiatare anche i titolari. Quindi magari ci sarannomarginali». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «è giàundi!») © Inter-News.