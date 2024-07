Milan svolta decisiva per Zirkzee | Ibrahimovic senza parole

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 2 luglio 2024), arriva la clamorosapere la dirigenza rossonera restano, colpo di scena clamoroso Joshuaed il, un vero e proprio caso che sta assumendo i contorni delle soap opera. Quelle sudamericane, lunghissime efine, con un colpo di scena dietro l’altro. I fatti sono ormai noti anche ai marziani: c’è una commissione di troppo in mezzo al matrimonio tra i rossoneri ed il bomber olandese. Kia Joorabchian, il potente agente anglo-iraniano del calciatore, vuole 15 milioni per il gioiello ex Bayern. Una cifra importante che innalza l’esborso economico totale per l’operazione: ilha già stanziato 40 milioni di euro per il cartellino del calciatore, la cifra che di fatto è l’importo della clausola rescissoria con il Bologna.