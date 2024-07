Lutto in casa Cagliari | è morto Comunardo Niccolai eroe dello scudetto del 1970

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024)nel mondo del calcio e in particolare in: cinque mesi dopo la morte di Gigi Riva, il club sardo piange anche la scomparsa di un altro leggendario protagonistadel. E’, lo stopper di quella meravigliosa squadra capace di diventare campione d’Italia cinquantaquattro anni fa. Il difensore, che ha giocato anche ai Mondiali in Messico nei quali si è però infortunato, è deceduto nella notte in ospedale a Pistoia. Questo il ricordo dei rossoblù sui social: “Lascia il ricordo di un grande sportivo, un uomo educato, gentile, rispettoso, cordiale, che sapeva farsi voler bene”.a giocato aldal 1964 al 1976, con oltre duecento presenze.in: èdelSportFace.