LIVE Darderi-Choinski 7-5 4-6 2-6 7-5 0-0 Wimbledon 2024 in DIRETTA | inizia il quinto set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-HIJIKATA (3° MATCH DALLE 12.00) 15-0 Non passa il rovescio incrociato del britannico.SET 17.20 Termina il riscaldamento, saràad aprire le danze al servizio nele decisivo set. 17.15il riscaldamento. 17.13 Dopo una pausa durata oltre cinquanta minuti, rientrano in campo i due giocatori. 16.24 Per la verità le previsioni non indicavano possibilità di pioggia in questa fascia oraria. Si deve aspettare quindi per vedere i due giocatori sfidarsi nelset. 16.22 Nel frattempo è cominciato a diluviare, partita che si ferma proprio prima dell’inizio dell’ultimo set. 7-5 SET! Uno scambio assurdo vinto dall’azzurro! Una serie di back infinita, bravo il numero 174 del mondo ad aspettare il momento giusto per andare a segno con il passante di dritto! 30-40 Doppio falloset point per! 30-30 Gratuito dicon il dritto,è a due punti dal set.