L’ex direttore generale ha risolto ufficialmente il contratto per andare a Cesena quello nuovo verrà presentato domani Di Taranto-Carra il passaggio di consegne

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Nel primo giorno utile della stagione 2024-25, la Spal ha comunicato la risoluzione consensuale delcon Corrado Di. Illascia Ferrara dopo un solo anno di lavoro (aveva firmato un biennale) per cominciare una nuova avventura in serie B dietro la scrivania del, che ieri gli ha affidato lo stesso incarico fino al 2026. La Spal non ha ancora annunciato l’accordo col suo sostituto, ma stavolta non ci sono colpi di scena all’orizzonte. Lucaoggi si legherà formalmente al club di via Copparo, esarà. Peraltro, ieri il Catania ha pubblicato la nota della risoluzione consensuale delcoloriginario di Parma, di fatto da un paio di settimane già immerso negli affari di casa Spal.