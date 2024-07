Le notizie del giorno Bellingham il gestaccio dopo la perla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) La Uefa ha aperto un’indagine disciplinare su, per il gesto fattoil gol-capolavoro contro la Slovacchia verso la panchina avversaria. L’inglese ha parlato invece di "uno scherzo nei confronti di amici che erano alla partita. Ho solo rispetto per la squadra slovacca". Il pari del talento del Real ha consentito agli inglesi di andare ai supplementari e poi di vincere grazie a Kane. Gli ottavi si chiudono questa sera. Alle 18, a Monaco, Romania-Olanda (Sky). Alle 21, a Lipsia, Austria-Turchia (Rai). Le vincenti si affronteranno ai quarti, nella parte di tabellone che comprende Inghilterra e Svizzera. Tanti gli italiani protagonisti: il ct della Turchia Montella, oltre a quelli "adottivi" che hanno disputato l’ultimo campionato in Serie A.