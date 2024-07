Italia fuori da Euro 2024 la frecciata di Abodi | giocatori assenti e c’è chi parla di errori altrui…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Andrea, Ministro per lo sport e i giovani, ha commentato, con parole forti, in una intervista rilasciata a RTL 102.5, l’eliminazione dell’dadopo la sconfitta contro la Svizzera. “Ero a Berlino, ho vissuto in presa diretta l’amarezza non di una sconfitta, ma di una disfatta, una resa incondizionata. – ha dichiarato – Non solo sportiva ma anche morale. La maglia azzurra deve ispirare chi la indossa e tirarla forza morale. Siamo tornati a casa, quello che mi ha sorpreso è stata la ricerca di responsabilità altrui. Di fronte a una sconfitta deve emergere l’autoanalisi, è troppo facile guardare glialtrui. Lo sport insegna ad assumersi responsabilità“. Il ministronel suo intervento dopo la sconfitta dell’, ha commentato anche l’atteggiamento dei calciatori azzurri in campo “non c’è stata reazione, un lampo, soprattutto nei momenti difficili.