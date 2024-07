Impallomeni | Inter non c’è la certezza che possa ripetersi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) L'dovrà lottare nella prossima stagione per difendere lo Scudetto vinto il 22 aprile scorso. Stefanoavverte però sulla Juventus che si avvicina su TMW Radio. LOTTA SCUDETTO – Lo Scudetto vinto il 22 aprile e valso la seconda stella dovrà essere difeso nella prossima stagione. L'parte ovviamente con i favori del pronostico e avrà l'obbligo di rispettare le aspettative. Stefanocomunque avverte: «La Juventus può lottare per lo Scudetto? Si faessante la cosa, ci prova quantomeno. L'non hai lacheripetere la stagione straordinaria appena vissuta, devi provarci e farti trovare pronto. Giuntoli è una garanzia sul mercato, poi c'è anche Thiago Motta»