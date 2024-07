Il Tour de France secondo Colette

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024)de1913. Il 27 luglio si corre la quindicesima e ultima tappa, la Dunkerque-Parigi di 340 chilometri. A Poissy, a una trentina di chilometri da Parigi, all’altezza di un passaggio a livello, una vettura attende i corridori: all’interno, l’autista e una donna. La donna è giornalista e scrittrice. Si chiama Sidonie-Gabrielle, si firma(in neretto) eWilly (in corsivo), ha 40 anni e 24 giorni prima ha dato alla luce una bambina. È la prima inviata – collabora con il quotidiano “Le Matin” – a una grande corsa di ciclismo su strada. E, come il popolo, attende i corridori sul bordo della strada. Osserva, annusa, annota. Poi scrive. La pagina: la prima, in apertura del giornale, in alto a sinistra. Il titolo, a tre colonne su sei: “La fin d’unde”.