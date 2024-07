Il report realizzato dall' Istat sugli abusi che le donne subiscono sul luogo di lavoro è davvero preoccupante e mostra che la strada del cambiamento è ancora molto lunga

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024)e più banali allusioni a veri e propri, sono quasi due milioni lemolestate suldi. A fotografare la cruda, ma non inaspettata, realtà è l’, dal cuiemerge che il 13,5% delledi 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, ha subito molestie sula sfondo sessuale almeno una volta nella vita. Molestie sessuali, lo spot per dire basta una volta per tutte: «Pensi che tutto questa sia ok?» X Molestie sulper due milioni diA farne le spese, sono soprattutto le più giovani di 15-24 anni, la cui percentuale aumenta al 21,2%.