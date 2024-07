Il matrimonio diventa una questione di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Nipote e pronipote che sposano gli zii. E’ quanto accaduto nel municipio di Comacchio sabato scorso, il vicesindaco di Lagosanto Giacomo Esposito con in braccio la figlioletta Giorgia, di neppure due anni, è stato scelto, dagli sposi, quale celebrante deldi Daniela Solinas e Alessandro Remo Ciaffi. Per farlo ha avuto un’autorizzazione. La piccola Giorgia, forse non troppo sorpresa per la fascia tricolore che comunque qualche volta indossa a Lagosanto il papà, ha assistito a tutta la cerimonia curiosa e attenta. Una trentina di invitati dopo le frasi di rito ed il sospirato sì hanno applaudito alla nascita della nuova coppia di sposi per concludersi con una pioggia di chicchi di riso all’uscita del municipio comacchiese. "Non era il primoche celebravo in comune – afferma Giacomo Esposito –.