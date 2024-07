Il maltempo continua a fare danni Piemonte e Valle d’Aosta in ginocchio Allerta gialla in nove regioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Ila colpire l’Italia, con la perturbazione che si prepara a scendere verso il Sud, dove sono previsti forti venti e temporali. Sonolein, mentrecominciano ala conta deidopo il terribile weekend scorso. A Cogne, dove è atteso l’arrivo della ministra del Turismo, Daniele Santanché, èta per tutta la giornata di ieri l’evacuazione dei turisti mentre a Cervinia si fa la conta deiche hanno interessato in particolare negozi, bar, ristoranti e garage.?Stando alle previsioni, l’inizio di luglio continuerà ad essere caratterizzato da pioggia e grandine fino a mercoledì quando dovrebbe tornare l’anticiclone delle Azzorre. Per il momento, però, l’attenzione resta rivolta a, dove è pronta la richiesta di stato di calamità naturale.