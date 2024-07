Graduatorie asili nido Neanche uno su due ce la fa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono 91 le richieste di accesso aglinidi in città finite in lista d’attesa. Gli ammessi? Solo 64. Dunque, su un totale di 155 bambini di età compresa tra gli zero e i 2 anni e mezzo, solo il 41% dei richiedenti potrà effettivamente usufruire del servizio. Vale a dire meno di uno su due. Le strutture pubbliche ad Ascoli, infatti, al momento sono solo tre: ‘Lo scarabocchio’ in via Buonarroti nel quartiere di Porta Romana, ‘Lo scoiattolo’ in via delle Verbene a Monticelli e ‘Zero Tre’ in via Enna a Porta Maggiore, ed accolgono ogni anno un massimo di 130 bambini in totale, sebbene gli accessi quest’anno siano stati nettamente inferiori. Pochissimi posti quindi, nonostante le famiglie che hanno figli che rispondono alle caratteristiche richieste, ovvero residenti nel territorio del comune di Ascoli e che non abbiano superato il trentesimo mese al momento dell’iscrizione, siano molti di più.